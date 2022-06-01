Liselilerin kavgası kanlı bitti! 5 kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Liselilerin kavgası kanlı bitti! 5 kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu

01.06.2022 09:36

Kocaeli'nde yaşanan olayda 2 grup lise öğrencisinin arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu. Yaralanan diğer 4 öğrencinin olay yerinden kaçma anı kameralara kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 756 Sokakta bulunan bir parkta edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI, 4'Ü KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 grup öğrenci birbirine bıçaklarla saldırdı. Öğrencilerin bıçaklı kavgasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 kişi olay yerinden kaçarken 2 kişi ekmek fırınına sığındı, diğer yaralı şahıs ise olay yerinde kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde olan şahıslara müdahale ederek hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, şahısların olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan 2 şahıs gözaltına alındı Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan 2 şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liselilerin kavgası kanlı bitti! 5 kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:08:15. #1.12#
SON DAKİKA: Liselilerin kavgası kanlı bitti! 5 kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement