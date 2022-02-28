Liselilerin kavgasında kan aktı - Son Dakika
Üye Girişi

Liselilerin kavgasında kan aktı

28.02.2022 15:26
Liselilerin kavgasında kan aktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde liseli iki grup arasında çıkan kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde liseli iki grup arasında çıkan kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı.

Olay, Fatih Mahallesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Caddesi ile Yunus Emre Caddesi'nin birleştiği noktada liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir öğrenci bıçakla bacağından yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bacağından yaralanan öğrenci ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları Osman Yozgatlı Caddesi üzerinde yakalarken, kavgada kullanılan bıçağı da ele geçirildi. Olaya karışan 4 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Efeler, Fatih, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Liselilerin kavgasında kan aktı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:32:51. #1.13#
SON DAKİKA: Liselilerin kavgasında kan aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement