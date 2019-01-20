Liselilerin Köpekli Kavgası Kameraya Yansıdı
1 saat önce
Denizli'de birbirine giren liseliler, birbirlerini yere yatırarak kavga etti.
Denizli
'de birbirine giren liseliler, birbirlerini yere yatırarak kavga
etti. Yumrukların ve tekmelerin havada uçtuğu kavgada bir liseli elindeki köpeği diğerlerinin üzerine saldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Merkezefendi
ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı'nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 genç arasında kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken liseli kavgası, parkın yan tarafında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin de kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı da görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
Liselilerin Kavgası Kamerada.
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