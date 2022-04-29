LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER - Son Dakika
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LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

29.04.2022 12:43

BURDUR'da, lise öğrencileri saç saça baş başa kavga ederken, bazı arkadaşları çekirdek yiyerek izledi.

BURDUR'da, lise öğrencileri saç saça baş başa kavga ederken, bazı arkadaşları çekirdek yiyerek izledi. Birbirlerini yumruklayıp, saçlarını çeken kızlar, güçlükle ayırıldı.

Burdur Asri Mezarlık'ta toplanan lise öğrencilerinden 2 kızın bilinmeyen nedenle başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi. Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı. Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi. Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER
LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER
LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER
LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

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Asri Mezarlık, Burdur, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: LİSELİLERİN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASINI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER - Son Dakika
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