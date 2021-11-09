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Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika

Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada

09.11.2021 17:00
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada

ANTALYA'da lise öğrencisi iki grup, okul çıkışı tekme tokat kavga etti.

ANTALYA'da lise öğrencisi iki grup, okul çıkışı tekme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesindeki bir lisenin önünde meydana geldi. Okul çıkışı iki grup arasında kavga çıktı. Öğrenciler, tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kız öğrenciler çığlıklar atarken, araya girmeye çalışan öğretmenlerin 'Bırak oğlum, bırak' uyarıları yetersiz kaldı. Okulun beden eğitimi öğretmenlerinin düdük çalmasına rağmen öğrenciler birbirlerini yumruklamaya devam etti. Kavgayı görüntüleyen kişinin, "Samet, Allah çarpsın. Efsane kavga çıktı, ben bekleyeceğim" dediği duyuldu. Aynı kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada

Muratpaşa, kavga, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika


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