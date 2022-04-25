Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti - Son Dakika
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Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti

25.04.2022 14:54

Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 yaşındaki Mehmet Arda Hür, iddiaya göre arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 yaşındaki Mehmet Arda Hür, iddiaya göre arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay Zeybek Mahallesi 1547 sokak üzerindeki binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arda Hür, okuldan arkadaşları ile bir arkadaşının evine gitti. Bu arada evde bulunan çocuklardan C.E.D iddiaya göre elindeki tüfekle oynamaya başladı. C.E.D'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Mehmet Arda Hür'ün başına isabet etti. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazara arkadaşını vuran C.E.D ile birlikte evde bulunan 3 çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşını tüfekle vuran C.E.D.'nin amcası Coşkun Fırat D., "Yeğenim telaşla olayı anlattı bana. İçeriye girdiğimde çocuk yerde yatıyordu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Ne yapacağımı bilemedim" diye konuştu.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Aydın Vali yardımcısı Hulusi Arat ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen Mehmet Arda Hür'ün ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti
Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti
Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti
Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti

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Mehmet Arda, Efeler, Zeybek, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Liselilerin tüfekle oyunu ölümle bitti - Son Dakika


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