Liselilerin üniversite seçimleri için 'Tatil Akademisi' düzenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liselilerin üniversite seçimleri için 'Tatil Akademisi' düzenleniyor - Son Dakika

Liselilerin üniversite seçimleri için 'Tatil Akademisi' düzenleniyor

6 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken öğrenciler de üniversite ve bölüm seçimi için araştırmalar yapıyor.

Liselilerin üniversite seçimleri için 'Tatil Akademisi' düzenleniyor, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken öğrenciler de üniversite ve bölüm seçimi için araştırmalar yapıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 20-24 Ocak tarihleri arasında çeşitli uygulamalı derslerle, hedef belirleme sürecinde olan lise öğrencilerini kampüsünde ağırlıyor. İGÜ 2020 Liseler Sömestr 'Tatil Akademisi' adı verilen programa 11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencileri katılabiliyor.

Öğrencilerin istedikleri bölümler ile hedefledikleri bölümlerin ayrımını çok iyi yapamadığını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "İstekleri hedeflere dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de eyleme geçmek önemli. Gençler sahip oldukları yeteneklerle ulaşabilecekleri hedefler belirlemeli. İGÜ olarak öğrencilerin hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olmaya ve onların kariyerlerini planlarken yanlarında olmaya, destek olmaya önem veriyoruz" dedi.

Ebeveynlerin, çocuklarının hedeflerini yok saymaması gerektiğine vurgu yapan Gayretli, "Aileler ulaşamadıkları hedeflere çocuklarını yönlendirmemeli, ulaşamadıkları hayalleri çocuklarına dayatmaya çalışmamalı. Çocuklar kendi geleceklerini kendileri belirlemeli. Çocuklara seçme haklarını tanınmalı, hayatlarını yönetmelerine izin verilmeli" diye konuştu.

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Öğrencilerin kariyer haritalarını belirlemede yardımcı olacak bir program hazırladık. 11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencileri, üniversitede okumayı düşündüklerini bölümün uygulamalı derslerine katılabiliyor, fikir sahibi oluyor ve eğleniyor" diye konuştu.

Katılımın ücretsiz olduğu akademinin başvuru ve kayıt işlemleri ise üniversitenin web sayfası üzerinden yapılabiliyor.

İGÜ 2020 Liseler Sömestr Tatil Akademisi programında öğrencilerin deneyimleyebilecekleri dersler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Kariyer Belirleme,Genel Cimnastik, Uçak Mühendisliği,Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı,İlkYardım Uygulamaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tedavi Hareketleri, Uçak Bakım Uygulamaları, Gastronomi, Robotik Programlama Eğitimi, Psikoloji Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema, Grafik Tasarımı ve Fotoğraf Eğitimi."


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
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