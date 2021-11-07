Üye Girişi
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ - Son Dakika

LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

07.11.2021 13:34
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri Bölümü'ndeki 15 sınıfa şehitlerin ismi verildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri Bölümü'ndeki 15 sınıfa şehitlerin ismi verildi.

İlçede 460 öğrencinin eğitim gördüğü Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehitleri anmak için çalışma başlatıldı. 2016 yılında okuldan mezun olan ve 2018 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Selahattin Turan'ın anısını yaşatmak isteyen okul yönetimi, Bilişim Teknolojileri Bölümü'ndeki 9 laboratuvar, 4 sınıf ve 2 öğretmenler odasına şehit asker, polis ve öğretmenlerin isimlerini vermeye karar verdi. Kararın ardından sınıflara şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Şehit Eren Bülbül, Şehit Polis Salih Ersin, Şehit Şahan Sezer, Burak Perçin, Mehmet Karatut, Burak Çeviker, Orçun Yılmaz, Anıl Erdal, Selahattin Turan, Musa Bayrak, Oktay Uçar, Tolga Pehlivan ve Mutlucan Meşeci'nin ismleri verildi.

'AİLELER DE ÇOK MUTLU'

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Bölüm Şefi Ömer Esen, "2016 yılında mezun ettiğimiz Selahattin Turan isimli öğrencimiz, 2018 yılında şehit oldu. Şehit olunca cenazesine gittik ve ardından okulumuzda şehidimizle ilgili bir köşe yapalım fikri ortaya çıktı. Daha sonra okulumuzun mezuniyet kayıtlarına ulaştığımızda sadece bilişim teknoloji alanında 5 şehit verdiğimizi tespit ettik. Bafra'da bulunan Şehit ve Gaziler Derneği'nden bu şehitlerimizin bilgilerini aldık. Ailelerinin telefon numaralarına ulaştık. Bu şekilde 15 şehidimizin ismini, alanımızda bulunan laboratuvar ve atölyelere verme kararı aldık. Şehit ailelerini, okulumuza davet ettik. Aileler de çocuklarının isimlerinin verildiği sınıfta, fotoğraf çekindiler, duygusal anlar yaşandı. Çok mutlu oldular ve çok sevindiler, çocuklarının mezun oldukları okulda adlarının yaşaması şehit ailelerini çok mutlu etti" dedi.

'BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ'

Öğrencilerinden Zeynel Emirhan Çakmak, "Bizim okulumuz manevi değerlere çok önem veriyor. Eğitimimiz mesleki anlamda sınırlı değil, kültürel ve manevi eğitime de önem veriliyor" diye konuştu. 11'inci sınıf öğrencisi Talha Eser Çetin, "Bizden önceki şehit ağabeylerimiz bu sıralarda, bu sınıflarda okudu. Biz de şehitlerimizin maneviyatını ilerletmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 10'uncu sınıf öğrencilerden Mert Yasin Yalçın ise, "Şehit ağabeylerimizin isimlerinin verildiği sınıflarda okumak bizim için onur verici" dedi.

LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ
LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

Anadolu Lisesi, Bilişim, Şehit, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak 13:49 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor 13:33 Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler 13:01 Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı 12:55 Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:47 Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar
11:28 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt! Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor 11:16 Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük         
14:32
Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu         
14:02
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz         
13:28
CHP ve İYİ Parti, CHP ve İYİ Parti, "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi         
12:56
İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu         
12:18
Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı         
11:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 14:49:10. #1.12#
SON DAKİKA: LİSENİN 15 SINIFINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement