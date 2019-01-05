Son Dakika Haberleri: Lisenin Bahçesindeki Foseptiğe Düşen Köpek Kurtarıldı

Lisenin Bahçesindeki Foseptiğe Düşen Köpek Kurtarıldı

53 dakika önce

HAKKARİ'de, bir lisenin bahçesinde önlem alınmadan üstü açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Lisenin Bahçesindeki Foseptiğe Düşen Köpek Kurtarıldı, System.String[]
HAKKARİ'de, bir lisenin bahçesinde önlem alınmadan üstü açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Merzan Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nin bahçesinde, bugün, üstü açık bırakılan foseptikten gelen köpek sesini fark edenler belediyeye bildirdi. Gelen belediye ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü foseptikten çıkardı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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