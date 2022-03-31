Lisenin mutfağında kamu personeline yemek yaparak mesleğe hazırlanıyorlar - Son Dakika

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Bursa'da, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri günde 250 kişi için yemek yaparak hem meslek öğreniyor hem de okulun döner sermaye gelirlerine katkıda bulunup harçlıklarını çıkarıyor.

Okuldaki mutfaklarda 2 öğretmen, 3 usta öğretici ve 50'ye yakın öğrencinin katıldığı üretim sürecinde her gün 10 çeşit yemek, salata ve tatlı hazırlanıyor.

Üretilen yemekler, hijyene dikkat edilerek korunaklı şekilde Yıldırım ilçesinde talepte bulunan kamu çalışanlarına öğle molalarında ulaştırılıyor.

Lisenin lüks restoranları aratmayan halka açık kafeteryasında yiyecek içecek hizmeti de veriliyor.

"Dolu dolu mezun oluyorlar"

Okul müdürü Mediha Karasu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda yer alan "Üreten Okullar" teması kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin derslerinin yanında üretime katıldığını belirten Karasu, "Sektörün talep ettiği kalifiye eleman ihtiyacını gidererek üretim aşamasında bulunduklarından dolayı buradan dolu dolu mezun oluyorlar." dedi.

Karasu, öğrencilerin gelişimlerine ve mesleki deneyim kazanmalarına daha fazla katkı sağlamak amacıyla çalışmanın ön hazırlığını yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştıklarını, ardından Yıldırım Kaymakamlığı ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Günde 250 kişilik yemek hazırladıklarını ve bunun 200'ünün kamu kurumlarına dağıtıldığını dile getiren Karasu, "Öğrenciler mutfak disiplini içinde, planlamadan insanlarla iletişime, kepçe başına geçip porsiyonlamaya, alanın temizliğine varıncaya kadar deneyim kazanıyor. Bu projeyle okulumuzun döner sermaye gelirlerine ve ülkemizin küçük de olsa ekonomisine katkı sağladığımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Öğrenciler tüm süreçlerde yer alıyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölye Şefi Tolga Süren ise projenin öğrencileri olumlu anlamda etkilediğini ve gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Süren, öğrencilerin üretimin içinde yer aldığına işaret ederek, "Öğrenciler, malzemenin depolara girişinden tutun da her türlü üretim süreçlerinde, yemeğin hazırlanmasında, doğranmasında, pişirilmesinde, birleştirilmesinde, sunulmasında, tüm süreçlerde yer alıyorlar. Dolayısıyla sektöre gitmeden önce, sektör deneyimini okulumuzda yaşayarak mezun olmuş oluyorlar." diye konuştu.

Alanlarında 3 atölye ve uygulama kafeteryasında verimli ders işlediklerini anlatan Süren, öğrencileri bu sayede sektöre en hazır şekilde yetiştirdiklerini vurguladı.

10. sınıf öğrencilerinden Nur Şimay Boz da üretimde yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türk ve dünya mutfağından yemekleri öğrendikleri bilgisini veren Boz, tatlı yapım teknikleri ve pastacılıkla ilgili dersler de gördüklerini ifade etti.