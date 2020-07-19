Lisenin ürettiği kapı kolunu temizleyen cihaz, virüsten koruyacak - Son Dakika

Lisenin ürettiği kapı kolunu temizleyen cihaz, virüsten koruyacak

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 4 eğitimci, UV-C teknolojisini kullanıp Covid-19 gibi birçok virüsü yok ederek sterilizasyon sağlayan sistemle kapı koluna yerleştiren 'akıllı kapı kolu' adlı cihaz tasarladı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 4 eğitimci, UV-C teknolojisini kullanıp Covid-19 gibi birçok virüsü yok ederek sterilizasyon sağlayan sistemle kapı koluna yerleştiren 'akıllı kapı kolu' adlı cihaz tasarladı. Dokunulduktan sonra kendini UV-C ışığıyla dezenfekte eden sistemle, virüsün bulaşması ve yayılması önlenecek.

Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Caner Kurt, Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Vahap Doğan, Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi Mehmet Nuri Toplu ile Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Öğretmeni Mehmet Emin Erkan, pandemi sürecinde görülen ilk vakalarla birlikte ARGE grubu oluşturdu. 4 kişilik ekip, yaptıkları çalışmada Avrupa, Amerika ve Türkiye'de UV-C teknolojisi ve sterilizasyon uygulama alanları üzerine literatür taraması yaptı. Bulaş olayının en çok temasla geçtiğinden yola çıkan ekip, kapı kollarının sterilizasyonu üzerine yoğunlaştı. Eğitimci ekip, 3 ayda koronavirüs gibi virüs ve mantarda etkili olan ürünü geliştirdi. UV-C teknolojisini kullanıp Covid-19 gibi birçok virüsü yok ederek sterilizasyon sağlayan sistemle kapı koluna yerleştiren cihaz tasarladı. Cihaz sayesinde UV-C ışığıyla virüsün RNA'sı bozulup etkisizleştiriliyor. Böylelikle virüsün bulaşması ve yayılması önleniyor.

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PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Okul Müdürü Caner Kurt, "Pandemi sürecinde okulumuzdaki ekibimizle beraber, ülkemize ve dünyaya nasıl bir mücadele aracı armağan ederiz diye düşündük. Bu süreçte ilk olarak UV-C florasanlar üzerinde araştırmalar yaptık. Sonrasında UV-C ledler üzerine yoğunlaştık. Literatür taraması yaklaşık 2 ay, ürün geliştirme süreci ise 1 ay sürdü. Ürünün her yere uygulanabilir ve var olan tüm sistemlere entegre olabilmesi üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sonucunda 'akıllı kapı kolu' adını verdiğimiz, kendi kendini dezenfekte eden sistemi geliştirdik. Covid-19 gibi bütün virüs ve bakterilere karşı etkili. Virüsün RNA'sını bozarak çoğalmasını engelliyor" dedi.

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Vahap Doğan, "Bu ürünü geliştirirken en çok Covid-19 sürecinden yola çıkarak hareket ettik. Covid-19 en çok nasıl bulaşıyor, temas yoluyla bulaşıyor. Temasında en çok olduğu yer kapı kolları. Kapı kollarında da UV-C teknolojisini kullanarak virüsün RNA'sını bozarak yok etmeyi amaçladık. Tabi şu ana özgü bir şey değil. Bundan sonraki virüsleri de yok edecek bir cihaz. Ürün içinde bir mikrokontrolör, UV led ışığı ve sensor var. Sensor hareketi algılıyor. Kapı kolunu bıraktıktan bir süre sonra kendisi kol yüzeyini temizliyor" diye konuştu.

Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi Mehmet Nuri Toplu, "Bu ürünle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptık. Başvuru sonuçlandığında seri üretime geçip yurt içi ve dışına satışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Satışlarla ülke ekonomisine katkı sağlanacağını düşünmekteyiz" dedi.


Koronavirüs, Vahap Doğan, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lisenin ürettiği kapı kolunu temizleyen cihaz, virüsten koruyacak - Son Dakika
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