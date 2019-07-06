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Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde

5 dakika önce

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesini ziyaret eden Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan tercih dönemi öncesinde Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri ve bölümleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesini ziyaret eden Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan tercih dönemi öncesinde Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri ve bölümleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Konuralp Yerleşkesini yerinde görmek isteyen üniversite adayı öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Eğitim Fakültesi; Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde sürdürülen eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgilendirilirken, Fen Edebiyat Fakültesinde ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Matematik ve Felsefe Bölümleri hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Düzce Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu eğitim öğretim hizmetlerinin yanında, sağlamış olduğu yurt dışı ve yurt içi öğrenci değişim programları olan; Erasmus, Mevlana ve Farabi programları hakkında bilgilendirilen üniversite adayı öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nin laboratuvarları, araştırma uygulama merkezleri, akademik takvim içerisinde gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirildiler. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
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