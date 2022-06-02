LİSEYE GEÇİŞ AŞAMASINDA YAPILAN EN BÜYÜK HATA TEKLİ SINAV SİSTEMİDİR?

Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından 'Liseye Geçiş ve Lise Eğitiminin Niteliği' raporu hazırlandı. Raporda, liseye geçiş sürecinde eğitimde yapılan hataları ele aldıklarını ve çeşitli önerilerde bulunduklarını belirten Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Şimşek, yapılan en büyük hatanın çocukları tekli sınav sistemiyle seçmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şimşek, 'Sadece bir sınavla değerlendirmek yerine birden fazla sınavla değerlendirilmeliler. Ayrıca 3+2 ve 3+1'li sisteme geçilirse öğrencilerden ve eğitimden verim alınabilir' dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri 'Liseye Geçiş ve Lise Eğitiminin Niteliği' raporunu hazırladı. 5 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı'nın da yaklaşmasıyla eğitimde yapılan yanlışları göstermeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Şimşek, 'Gerçekleştirdiğimiz çalıştayda temel konumuz 'liseye geçiş sisteminin temel durumu' oldu. Çünkü Türkiye'de kademeler arası geçişlerde ciddi problemler var. Türkiye'de sadece sınav sistemi kullanılıyor. İki saatlik sınavlarda çocuklar ne yaparsa ona göre değerlendiriliyor. Gelecekleri buna bağlı oluyor. Yani aslında hepsinin geçmişi bir sınavla silinebiliyor. Bu kesinlikle doğru bir sistem değil? açıklamasını yaptı.

'ÇOKLU SINAV SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI GÖZARDI EDİLMEZ'

Dünyada liseye geçişte genel olarak iki temel elim olduğuna değinen Prof. Dr. Şimşek, 'Bunlar merkezi sistem ile öğrenci kabul eden eğilim ile daha farklı ölçütler yani çoklu ölçütler kullanarak öğrencinin liseye geçişini sağlayan eğilimdir. Fakat hiçbir yerde bizdeki kadar katı bir merkeziyetçi sınav sistemi anlayışı yok. Kalabalık ülke olduğumuzdan çoklu sistem uygulamamız biraz zor olabilir. Ancak biz raporda, 'Türkiye'de tekli sınav sisteminden kurtulabiliriz' sonucuna vardık. Yapabileceğimiz çoklu değerlendirme ile öğrencinin sosyokültürel faaliyetleri, ilgi alanları, aldıkları ödüller ya da başarıları, katıldıkları konferanslar gibi şeyler devreye sokulabilir. Ayrıca birden fazla sınav yapılabilir? şeklinde konuştu.

'SADECE 5 YILDA MESLEK SAHİBİ OLABİLİRLER'

Tekli sınav sistemi ile Türkiye'de meslek lisesi eğitiminin gerilediğini vurgulayan Prof. Dr. Şimşek şunları söyledi:

'Çünkü liseyi seçerken çocuklar yanlış yönlendiriliyor. Dünyada öğrencilerin yüzde 70'i genellikle meslek lisesine gider. 30'u ise normal liselere gider. Bizde ise tam tersi çünkü öğrenciler, meslek lisesine gittiğinde işsiz kalacağını biliyor. Bunun için de önerimiz şu; lisedeki 4 yıllık eğitim 3'e düşürülebilir. Bunun üzerine öğrenciler meslek lisesine geçiş yapabilir. 3+2'lik eğitimle beş yılın sonunda bir meslek sahibi olabilir. Burada normal lise, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu birleşmiş oluyor. Yani lise ile üniversite arasında da geçiş sağlanıyor.'

'KADEMELEŞTİRMEK ÖNEMLİ'

Sistemin 3+1 şeklinde de olabileceğini belirten Prof. Dr. Şimşek, 'Belli mesleklerde ya da meslek liseleri için 2+2 de olabilir. Yani öğrenci 2 yılını meslek lisesinde okuyup 2'sini de meslek yüksekokulunda okuyabilir. 4 yıl sonunda da meslek sahibi olur. Böylece kademeleri bölerek sınava odaklı sistemden de uzaklaşmış oluruz' dedi.

'BÜTÜNCÜL REFORM OLUŞTURULMALI'

Türkiye'de okulların eğitimlerinin hiçbir şekilde eşit olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şimşek, 'Bu eşitsizlik kalkmadığı sürece tekli sınav dönemi devam eder. Çok az sayıda iyi okul olduğu için öğrenciler ve veliler hep o okullara yöneliyor. Oysaki hepsi eşit olsa bu durum yaşanmaz. Eğitimin bütünlüğünü düşünerek bir reform anlayışına gitmemiz lazım. Biz buna sistemik bütüncül reform diyoruz. Bölük pörçük reform mantığından bir an önce uzaklaşmamız lazım. Kısa seferli reform girişleri de işe yaramaz. Tek değişkeni değiştirirseniz bu reform mümkün değildir. Pek çok değişkeni bir arada değiştirmeye çalıştığınızda ise biraz zamana ihtiyacınız var. Biz ideal olarak şunu fark ettik; iki, beş, yedi, on yıllık ara vadelerle liseye geçiş sistemi reforme edilebilir. Biz eğitimciler de bunun için varız. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı bu görevi bize versin. Biz bunun planını hazırlayalım' dedi.

Raporun tamamına Bahçeşehir Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.