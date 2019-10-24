Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak
24 dakika önce
Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
AA'nın sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:58
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