Son Dakika Haberleri: Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak
Son Dakika Dünya Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak

Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak

24 dakika önce

Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak

Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.


AA'nın sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Euronews.com'da Görüntüle

LGS, MEB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS, 7 Haziran 2020'de yapılacak
Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor Wall Street Journal: Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseye Geçiş Sınavı 7 Haziran 2020'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]