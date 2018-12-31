Son Dakika Haberleri: Liseyi Çobanlık Yaparak Bitirdi, Şimdi Hedefi 'Orman Muhafaza Memurluğu'

Liseyi Çobanlık Yaparak Bitirdi, Şimdi Hedefi 'Orman Muhafaza Memurluğu'

48 dakika önce

Liseyi çobanlık yaparak bitirdi, şimdi hedefi 'orman muhafaza memurluğu' Giresun'da yaşayan çoban Mustafa Bıçakçı, bir koyun ile başladığı mesleğine 160 koyun ile devam ediyor Çoban Mustafa en büyük hayali olan 'orman muhafaza memurluğu' için üniversiteye hazırlanıyorGİRESUN - Giresun'da...

Liseyi çobanlık yaparak bitirdi, şimdi hedefi 'orman muhafaza memurluğu'
Giresun'da yaşayan çoban Mustafa Bıçakçı, bir koyun ile başladığı mesleğine 160 koyun ile devam ediyor
Çoban Mustafa en büyük hayali olan 'orman muhafaza memurluğu' için üniversiteye hazırlanıyor

GİRESUN - Giresun'da ailevi sebeplerden dolayı ortaokuldan sonra okula devam edemeyen ancak çobanlıktan arta kalan vakitlerde ders çalışarak kendi imkanları ile liseyi açıktan bitiren 25 yaşındaki çoban Mustafa Bıçakçı, orman muhafaza memuru hayali ile üniversiteye hazırlanıyor.
Giresun merkeze 25 kilometre mesafede Sultaniye Köyü'nde yaşayan Bıçakçı, 2006 yılında bir koyun ile başladığı mesleğine 160 koyunla devam ediyor. Mesleğinin zor olduğunu ama çok sevdiğini belirten Bıçakçı, "Kışın zor yanları da var, zevkli yanları da var ama hayvanları mecburiyetten otlatıyoruz. Bu arada dışarıdan liseyi bitirdim şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim ise orman işletme bölümü okumak" dedi.
Kendisi gibi okuyamayanlara da çağrıda bulunan Çoban Mustafa, "Hayvancılığı seviyorum. Bir koyun aldım ilk önce ondan üredi daha sonra 12 hayvan daha aldım. O şekilde sattığım hayvanlarla beraber bini geçti şu an yanımda 160 hayvanım var. Çobanlık zor ama zevkli bir meslek. Fakat okumak daha iyi. Ne iş yaparsa yapsın insan okumalı, belli bir hedefleri olmaları lazım. Kısmet olursa benim hedefimde ormancı olmak var" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:12 Kaynak: İHA

Giresun, Genel
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