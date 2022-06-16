LİSİÇANSK - AA ekibi sıcak çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde

Anadolu Ajansı (AA), Rusya- Ukrayna savaşının en sıcak noktalarından biri olarak bilinen ve Luhansk bölgesinde ağır bombardıman altındaki Lisiçansk şehrindeki son durumu görüntüledi.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk bölgesine bağlı Lisiçansk şehri, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ağır ve yeni yaralarını taşıyor.

Başkent Kiev'den yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta yer alan ve en sıcak çatışmaların yaşandığı cephe hattında bulunan Lisiçansk'tan dumanlar yükseliyor.

Ağırlıklı olarak son günlerde her iki tarafın topçu sistemleri kullandığı çatışmalara sahne olan Lisiçansk'ın her yerinde sürekli patlama sesleri duyuluyor.

Cephe hattında bulunduğu için yoğun ateş altındaki şehirde gaz, elektrik ve su olmadığı için çoğu insanın terk ettiği evler ve boş sokaklar dikkati çekiyor.

Bölgeden tahliyeler sürüyor

Yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeden uzaklaşmak isteyen siviller, Ukrayna güvenlik güçlerin desteği ile Lisiçansk'ta bir araya getiriliyor ve gönüllülerin kullandığı araçlarla daha güvenli şehirlere götürülüyor.

Karnındaki bebek ve 8 yaşındaki kızıyla bölgeden tahliye için araç bekleyen 29 yaşındaki Tatiana Udavenko, ailece Dnipro şehrine gideceklerini aktardı.

Gitmek istedikleri yere mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ulaşmak istediğini ifade eden Udavenko, "9 aylık hamileyim. Çocuk aslında doğmak üzere, her an doğabilir. Beklemek ve ayakta durmak çok zor. " şeklinde konuştu.

Udavenko'nun kocası Vitya Brasuk, ailece bölgeden uzaklaşmak istediklerini kaydederek, "Belki de temelli gideceğiz. Genç olduğumuz için yeni bir hayat kurmaya çalışacağız. Aslında orada ne kadar kalacağımız savaşa göre belli olur." dedi.

Kızları Elena ise savaş nedeniyle çok korktuğunu belirterek, "Okulda 2. sınıftayım. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Savaşın hemen bitmesini hayal ediyorum." ifadeleini kullandı.

Şehir savaşının yaşandığı Severodonetsk'ten dumanlar yükseliyor

Lisiçansk şehrine yakın mesafede olan ve Ukrayna ile Rus askerlerinin şehir savaşına girdiği bilinen Severodonetsk'ten dumanların yükseldiği görülüyor.

İki şehir arasındaki mesafenin çok az olması nedeni ile Severodonetsk'teki patlama ve çatışma sesleri Lisiçansk'tan net bir şekilde duyuluyor.