Üye Girişi
Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde - Son Dakika

Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde

09.06.2021 11:24
Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim projelerinden biri olan 'Kadınlar İçin Online İngilizce Eğitimi'nde başarı gösteren kadınlara yönelik plaket ve katılım belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim projelerinden biri olan 'Kadınlar İçin Online İngilizce Eğitimi'nde başarı gösteren kadınlara yönelik plaket ve katılım belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Efeler Belediyesi Menderes Parkı'nda gerçekleşen törende, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından, online İngilizce eğitimlere katılan 280 kadın arasından başarı gösteren 70 kadına katılım belgesi ve üstün başarı gösteren 6 kadına ise plaket verildi.

Online İngilizce eğitimlerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Atay, katılımcılara bir sonraki eğitim programından sonra Avrupa'ya gitme sözü verdi. Hayata geçirdiği tüm projeler ve çalışmalarında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkla dikkati çeken Başkan Atay, konuşmasında kadınlara verecekleri bir müjdeyi daha önümüzdeki hafta duyuracaklarını belirtti.

"KADINLARA NE KADAR HİZMET ETSEK AZ"

Ülkenin kurtuluşunda, bağımsızlığa kavuşmasında kadınların çok ama çok büyük bir rolü olduğu inancında olan bir kişi olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu:

"Kadınlara ne kadar hizmet etsek azdır. Hepinizin ellerinden, alınlarından öpüyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Öğrenmenin yaşı yok derler. Bir şeylerin eksik olduğunu kendiniz hissettiğiniz zaman, o eksikliği gidermek için bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor, o çaba sarf etmenizi gerektirecek ortamın sağlanması gerekiyor. Benim görevim sizin yaşantınızı güzelleştirecek, renklendirecek, yaşantınızın kalitesini arttıracak olan o isteklerinizin altyapısını, ortamını gerçekleştirmek. İngilizce eğitimi bunların başındaydı. Daha birçok proje hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta kadınlarımız için bir başka müjde daha vereceğim. Bu hafta gerçekleştireceğimiz başka bir çalışmanın müjdesini de önümüzdeki hafta vereceğim. "

"YALNIZCA KADINLARIN ÇALIŞACAĞI FABRİKA KURUYORUZ"

Yalnızca kadınların çalışacağı Tarımsal Ürün Fabrikası Projesi'nden de bahseden Başkan Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok enginarın yetiştiği ilçe efeler ilçesi. En iyi enginarın yetiştiği ilçe de efeler ilçesi. Ama enginar deyince Türkiye'de herkesin aklına Urla geliyor değil mi? Bizim kendi değerlerimizi topluma kabul ettirememe gibi bir eksikliğimiz var. Fabrika kuruyoruz. Bir belediye ilk kez bir enginar fabrikası kuruyor ve bu fabrikada yalnızca kadınlar çalışacak. Bu bile çok önemli bir şey. " Atay eğitimle ilgili olarak ise, "Uluslararası bir dil bilmek çok önemli. Dün Halk Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında genç arkadaşlarımızın eğitimlerine katkı sağlayıp, iş bulmalarını daha kolaylaştıracak, yeteneklerini arttıracak olan ortamları, o sınıfları sağlayacak bir görev üstlendim, onu da yerine getireceğim. " dedi.

"CESARETİNİZ VE MÜCADELE AZMİNİZDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Konuşmasının sonunda online İngilizce eğitimlerine katılan kadınlara içten bir teşekkür ile seslenen Başkan Atay, "Sizleri kutluyorum. Cesaretiniz olduğu için, yılmadığınız için, mücadele azminizden ve öğrenme isteğinizden dolayı kutluyorum. Hep birlikte bu başarının bir ödülü olarak sizlere gelecek kurstan sonra yurt dışına götürme sözü veriyorum. Katılıp başarılı olan arkadaşları kutluyorum. Katılma cesareti gösteren arkadaşlarımı da kutluyorum. Onlara da gelecek kurslarda başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. " diye konuştu.

KADINLARDAN BAŞKAN ATAY'A TEŞEKKÜR

Üstün başarısından dolayı plaket almaya hak kazanan kadınlardan, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşen Altuntaş şunları söyledi:

"Öncelikle çok heyecanlıyım. Ben de bir eğitimciyim. Çok yoğun çalışıyoruz. Çalışırken tek düşündüğüm şuydu; kafamızın dağılabileceği ya da farklı bir ülkeye gittiğimizde iletişimi ve anlayabilmeyi, anlatabilmeyi nasıl yapabiliriz? Bu yüzden bize böyle bir fırsat sunuldu. Özellikle ülkemizde kadınlara biraz daha fırsat sunulmalı. Gerçekten Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ın bu konudaki desteği çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir fırsatı sunduğu için başkanımızın huzurunuzda projeyi düşünen, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle başkanımıza ve enerjisiyle serüvenimize renk katan öğretmenimiz İlke Toyran'a bütün kadınlar adına teşekkür etmek istiyorum, eğitimlerin devamını merakla bekliyoruz. "

Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde

Mehmet Fatih Atay, İngilizce, Menderes, Efeler, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
11:05 ABD Dışişleri Bakanı'ndan olay yaratacak ifadeler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:03
Kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi         
12:02
10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti 10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti         
11:55
Evini ateşe veren kadın, Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı         
11:49
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı         
11:37
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:14:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liste Geri Güncel Başkan Atay'dan Kadınlara Hem Söz Hem de Yeni Bir Müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement