Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY ŞEHİDİN ADINI EFELER'DE YAŞATACAK

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçimden önce verdiği sözlerden birini daha gerçekleştirerek, kente yeni bir park kazandırdı. Efeler Belediyesi tarafından Zeybek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun adı verilerek, şehidin adı ölümsüzleştirildi.

Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı'nın açılış töreni; şehidin annesi Gülhanım Karsavuranoğlu, kardeşi Bülent Karsavuranoğlu, teyzesi Hüsniye Bektaş, halası Susan Karadoğan ile muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HEPSİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçimden önce verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanların siyaset yaptığı süreç içerisinde elbette mutlu olduğu anlar vardır. Bugün de benim siyaset yaşamımda çok mutlu olduğum anlardan bir tanesi. Verdiğiniz bir sözü yerine getirmiş olmanız, insanlar tarafından kabul görmeniz, insanların yaptığınız hizmetleri anlayışla karşılamaları ve sonucunda da onların mutluluklarını artırıyor olduğunuzu görmek hepimizi çok güzel duygulara kaptırıyor. Bugün de böyle duygular içerisindeyiz. Seçimden önce verdiğimiz sözler ne ise hepsini yerine getiriyoruz. Bugün de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. "

ŞEHİDİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Bir insanın yaşamındaki en büyük sevginin vatan sevgisi olduğunu ifade eden Başkan Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün şehidimizin ismini verdiğimiz bu park, vatanı için canını feda etmekten gözünü bile kırpmayan bir insanın adını yaşatmaktan ibaret. O vatan sevgisini gösterirken yaşamını yitirdi. Bize düşen görev de onun ismini ölümsüzleştirmektir. Çok teşekkür ediyoruz Dilaver Karsavuranoğlu'na, vatanımıza olan sevgimizi bir kez daha hatırlattığı için. Kendisine Allah rahmet eylesin. "

ATAY'DAN ŞEHİT ANNESİNE TEŞEKKÜR: VATANINI SEVEN BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞSİNİZ

Konuşmasında Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun annesi Gülhanım Karsavuranoğlu'na seslenen Başkan Atay, "Size çok teşekkür ediyoruz. Vatanını seven bir evlat yetiştirmişsiniz. Şehidimize Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Dilaver Karsavuranoğlu'nun adını ölümsüzleştiren bu parkımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. " dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın konuşmasının ardından, Karsavuranoğlu ailesi ve konuklarla birlikte Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı'nın açılış kurdelesi kesildi.