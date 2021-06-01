Liste Geri Güncel Efeler'in Bilgisayar ve Tablet Ödüllü Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen ödüllü şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarının sonuçları belli oldu.
Öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yarışmaları bilgisayar ve tablet ödüllü olarak düzenleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sıfır Atık Projesi kapsamında; ilkokul öğrencilerine yönelik resim ve şiir, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi'ne online ve yüz yüze olarak başvuru yapan katılımcıların merakla beklediği yarışma sonuçları açıklandı. Ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler kitapçık haline getirilerek dağıtılacak.
Sonuçlanan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 50 adet bilgisayar ve tablet ödülünün yanı sıra başarı belgesi ve tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecek. Ödül töreninin ise 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanırken, kesin tören tarihi dereceye giren öğrencilere bildirilecek.
Efeler Belediyesi Sanat Yönetmeni, Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına, Aydın ADÜ Eğitim Fak. Resim İş Öğretmenliği Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir, Ressam Burak Erim, Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver, Eğitimci Yazar Şahin Yıldırım'dan oluşan Jüri Üyelerinin (Seçici Kurul) belirlediği sonuçlara göre ödül almaya hak kazanan isimler şöyle:
"DAHA TEMİZ BİR EFELER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SEÇİN" BAŞLIKLI "GERİ DÖNÜŞÜM" VE "SIFIR ATIK" TEMALI KOMPOZİSYON YARIŞMASI SONUÇLARI
Ortaokul Kategorisi:
Birinci/ Ceyda Akbaş/ Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu
İkinci/ Alperen Osman Boy/ Özel Ege Atabey Koleji Ortaokulu
Üçüncü/ Elif Bilge Metin/ Özel Murat Yıldırım Koleji Ortaokulu
Mansiyon/ Ayaz Gündöndü/ Efeler Ortaokulu
Mansiyon/ Abdullah Alperen Elmaskaya/ Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu
Mansiyon/ Semiha Duru Varvil/ Özel Başak Koleji Ortaokulu
Lise Kategorisi:
Birinci/ Recep Tarık Ulaş/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi
İkinci/ Gülce Erdem/ Aydın Lisesi
Üçüncü/ Ayfer Naz Aydın/ Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Mansiyon/ Aysun Dide Çetin/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi
Mansiyon/ Deniz Ardıç/ Aydın Fen lisesi
Mansiyon/ Galip Efe Helvacıoğlu/ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
"DAHA TEMİZ BİR EFELER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SEÇİN" BAŞLIKLI "GERİ DÖNÜŞÜM" VE "SIFIR ATIK" TEMALI RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI
İlkokul Kategorisi:
Birinci/ Hanzade Aydaş/ Özel Başak Koleji İlkokulu
İkinci/ Azra Beril Karaduman/ Ticaret Odası İlkokulu
Üçüncü/ Gülistan Ebrar Sürücü/ Yörük Ali Efe İlkokulu
Mansiyon/ Nehir Gülce Aydın/ Halide Hatun İlkokulu
Mansiyon/ Zeynepnaz Karakaya/ Özel Bil Koleji İlkokulu
Mansiyon/ Zeynep Sare Ersen/ Aliye İzzetbegoviç İlkokulu
Ortaokul Kategorisi:
Birinci/ Buse Kurt/ Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu
İkinci/ Nazlı Şen/ Çeştepe Atatürk Ortaokulu
Üçüncü/ Zeynep Sena Caner/ Özel Başak Koleji Ortaokulu
Mansiyon/ Ekin Bağır/ Çeştepe Atatürk Ortaokulu
Mansiyon/ Beyza Dursun/ Özel Lider Okulları Ortaokulu
Mansiyon/ Emirhan Taş/ Nahit Menteşe Ortaokulu
Lise Kategorisi:
Birinci/ Zilan Yürükal/ Sosyal Bilimler Lisesi
İkinci/ Eylül Peren Çoktu/ Özel Kavaklı Anadolu Lisesi
Üçüncü/ Esat İlksoy/ Efeler Anadolu Lisesi
Mansiyon/ Cevriye Şahin/ Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi
Mansiyon/ Mehmet Alp Erkmen/ Özel Kayabaşı Anadolu Lisesi
Mansiyon/ Merve Aybike Tuna/ Aydın Lisesi
"DAHA TEMİZ BİR EFELER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SEÇİN" BAŞLIKLI "GERİ DÖNÜŞÜM" VE "SIFIR ATIK" TEMALI ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI
İlkokul Kategorisi:
Birinci/ Nilay Atik/ Umurlu Fatih İlkokulu
İkinci/ Mustafa Efe Varvil/ Aliye İzzet Begoviç İlkokulu
Üçüncü/ Azra Beril Karaduman/ Ticaret Odası İlkokulu
Mansiyon/ Nahide Elif Erdoğan/ Hacı Celal Oto İlkokulu
Mansiyon/ Zeynep Evranos/ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
Mansiyon/ Simay Ceylan/ Özel Ege Atabey İlkokulu
Ortaokul Kategorisi:
Birinci/ Bensu Çetin/ Osman Yozgatlı Ortaokulu
İkinci/ Nisanur Ortatepe/ Hacı Celal Oto Ortaokulu
Üçüncü/ Beyza Dursun/ Özel Lider Okulları Ortaokulu
Mansiyon/ Hilal Berra Yiğit/ Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu
Mansiyon/ Rümeysa Koca/ Mustafa Kiriş Ortaokulu
Mansiyon/ Merve Altın/ 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu
Lise Kategorisi:
Birinci/ Melih Karaduman/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi
İkinci/ Emirhan Çetin/ Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
Üçüncü/ Sanem Kemancı/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi
Mansiyon/ Çağan Bayar/ Aydın Lisesi
Mansiyon/ Barış Kılcıoğlu/ Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
Mansiyon/ Nuh Alaca/ Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kaynak: Habermetre
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