Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu - Son Dakika
Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu
27.05.2021 09:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi düzenlediği toplantıyı gerçekleştirdi. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının konuşulduğu video konferans toplantısına Netflix, Google, Amazon, Coca-Cola, Boeing ve Microsoft gibi 26 büyük şirketin yöneticilerinin katıldığı öğrenildi.
Hükümet, Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.
GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı ve katılımcılara hitap ettiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkat çekildi.
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27.05.2021 10:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu - Son Dakika