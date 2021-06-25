Literatürde tanımlanmamış "üçlü ayak deformitesi" hastaları için özel tabanlık tasarlandı - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dr. öğretim üyeleri Kadri Yıldız ile Fatih Medet Alibeyoğlu, tıp literatüründe tanımlanmamış üçlü ayak deformitesi hastaları için özel tabanlık tasarladı.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Kadri Yıldız ile Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Medet Alibeyoğlu, yaptıkları incelemede, düz tabanlık (pes planus), topuk dikeni (kalkaneal spur) ve başparmak deformitesi (halluks valgus) gibi rahatsızlıkların bazı hastalarda aynı anda görüldüğünü tespit etti.

Üç rahatsızlığın bir hastada aynı anda görülmesinin tıp literatüründe tanımlanmamış olduğunu belirleyen Yıldız ve Alibeyoğlu, söz konusu rahatsızlığı üçlü ayak deformitesi olarak tanımlayıp tıp literatürüne kazandırdı.

Bu tür rahatsızlığı olanlar için üç boyutlu yazıcılarda tabanlık tasarlayan bilim insanlarının her hastanın rahatsızlığı ve vücut yapısına göre ürettiği tabanlıkla hastalığın tedavisi sağlanıyor.

Dr. Öğretim Üyesi Kadri Yıldız, AA muhabirine, hastaneye başvuran bazı vatandaşlarda düz tabanlık, topuk dikeni ve başparmak deformitesinin bir arada görüldüğünü fark ettiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmayla bu üç hastalığın aynı anda aynı hastada yer almasının tıp literatüründe tanımlanmamış olduğunu fark edince bu alana yöneldiklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Hastalarımızdan bazılarında düz tabanlık, topuk dikeni ile başparmak deformitesinin üçüne de aynı anda rastlandığını ve bu hastalık kompleksinin literatürde tanımlanmamış olduğunu fark ettik. Üç hastalığı bir arada tedavi edebilecek şekilde hastaya özel olarak tabanlık tasarım çalışması başlattık. Çalışmamız, makale haline geldikten sonra biyomedikal alanında dünyaca ünlü olan ve İngiltere Londra'daki Quenn Marry Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Fakültesinin yayın organı olan Journal of Engineering in Medicine (SCI) dergisinde yayınlandı."

Kişiye özel tabanlık tasarlandı

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Medet Alibeyoğlu da çalışmayla üçlü ayak deformitesi tanısı konulmuş hastalar için bilgisayar ortamında kişiye özel tabanlık tasarladıklarını bildirdi.

Tabanlığı tasarlarken üç boyutlu yazıcıdan yararlandıklarına işaret eden Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tabanlığı yaparken hastanın rahatsız olan ayağının görselini üç boyutlu tarayıcıyla bilgisayar ortamına aktardık ve bilgisayar ortamında tasarladığımız tabanlığı üç boyutlu yazıcı ile ürettik. Son dönemde birçok bilimsel çalışmada tıp ve mühendislik uygulamalarının hastalara şifa dağıttığını biliyoruz. Bu anlamda biz de bu gibi disiplinler arası çalışmaların bir parçası olduğumuz için oldukça mutluyuz. Umuyoruz ki mühendisler olarak tıp alanındaki çalışmaları daha ileriye götürerek birçok hastalığa çare bulabiliriz."

Hastaların tabanlıkları yenilikçi yaklaşımla yapıldı

Alibeyoğlu, prototipi üretilen tabanlıkların hastanın kullanımına sunulduğunu ve olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Yeni bir hastalık tanımı yaptığımız ve buna üç boyutlu teknolojiler ile yenilikçi yaklaşım sunduğumuz için mutluyuz. Ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin böylesine yenilikçi yaklaşımlar ile adının anılıyor olması bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Üçlü ayak deformitesi tanısı konulan ve şifa bulan Zekiye Ağyol da doktorların başarılı bir çalışma yaptığını dile getirerek, "Bir kaza geçirdim ve menisküs yırtığı oluştu. Kadri beyle tanıştım ve ameliyat oldum. Ameliyattan sonra iki ayağımda da kemik çıkıntısı vardı. Kadri bey bu hastalıklarla ilgili bir çalışması olduğunu söyledi. Ben de bu konuda yardımcı olabileceğimi söyledim ve çalışmalara başladı. İlk olarak özel bir tabanlık üretildi şu anda iyiyim ve herhangi bir sorunum yok. Burada hekimler çok başarılı bir çalışma yaptı, onlara minnettarım." ifadelerini kullandı.