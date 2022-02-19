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Litrelerce etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Litrelerce etil alkol ele geçirildi

19.02.2022 09:45
Litrelerce etil alkol ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahte alkol satışına yönelik iki adrese baskın düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahte alkol satışına yönelik iki adrese baskın düzenlendi. 30 litre etil alkolün yakalandığı operasyonda iki kişi yakalandı.

Keşan'da sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri alınan karar doğrultusunda iki farklı adrese operasyon düzenledi. İçerisinde arama yapılan evlerden 30 litre alkol, alkol yapımında kullanılan aroma kitleri ve boş içki şişeleri ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak H.A. ve K.G. isimli iki şahıs yakalanırken, soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Hisarcık, Edirne, Keşan, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Litrelerce etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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