Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

29.04.2022 16:08
Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli'de kaçak cinsel içerikli ürün ve binlerce tütün mamulleri ile yakalanan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Denizli'de kaçak cinsel içerikli ürün ve binlerce tütün mamulleri ile yakalanan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Denizli'de "Eşya Kaçakçılığı- Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" neticesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 624 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 1685 adet kaçak sarma sigara, 2613 adet kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


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