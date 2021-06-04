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Litros Sanat'tan Filistin Özel Sayısı - Son Dakika

Litros Sanat'tan Filistin Özel Sayısı

04.06.2021 16:20
Litros Sanat'tan Filistin Özel Sayısı, System.String[]

Eklenme tarihi 4 Haziran 2021ABONE OL LİTROS SANAT'TAN FİLİSTİN ÖZEL SAYISI Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat; dosya konuları, köşe yazıları ve röportajlarla zenginleşen 10. sayısıyla okurun huzuruna çıktı.

Eklenme tarihi 4 Haziran 2021

ABONE OL LİTROS SANAT'TAN FİLİSTİN ÖZEL SAYISI Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat; dosya konuları, köşe yazıları ve röportajlarla zenginleşen 10. sayısıyla okurun huzuruna çıktı. Gündemin nabzını tutan dosya konularıyla okura farklı pencereler sunan Litros Sanat, bu sayısında 'Filistin Direnişi'ni kapağına taşıdı. Geçtiğimiz Ramazan ayında İsrail'in akıl almaz zulümleri karşısında ortaya konan direniş destanı ve bölgenin geleceği, ilahiyatçı-yazar Osman Hazır, aktivist Orhan Buyruk ve gazeteci-yazar Taha Kılınç'ın görüşleri çerçevesinde ele alındı.

MAZLUM FİLİSTİN'İN YÜREKLİ ŞAİRİ

Litros Sanat'ın bu sayısında sadece şiirleri ile değil konferansları ve siyasi faaliyetleri ile de Filistin davasının en güçlü temsilcilerinden biri olan Mahmud Derviş'in portresine yer veriliyor. 'Mazlum Filistin'in Yürekli Şairi' başlığıyla verilen yazıda, Derviş'in hayatı ve sanat yaşamı ortaya konuyor. Bu sayıda ayrıca sinema yazarı Suat Köçer'in Filistin sineması konulu yazısı okurun ilgisine sunuluyor. Filistin'i anlatan şarkılar da bu sayıdaki yerini alıyor. Litros Sanat'ta yazar Peren Birsaygılı Mut ile Filistin edebiyatı üzerine yapılmış bir röportaj bilinmeyenlere ışık tutuyor. Tiyatro sanatçısı Onur Yenidünya'nın Kudüs konulu röportajı, Hanzala karakteriyle direnişi tüm dünyaya duyuran karikatürist Naci el-Ali'nin portresi ve dünyaca ünlü isimlerin Filistin'in yanındaki duruşunu konu alan bir yazı da okurun ilgisine sunuluyor.

Gazetenin ayaküstü köşesinde ise yazar Ahmet Turgut'la yapılmış kısa bir söyleşi gazete sayfaları arasındaki yerini alıyor.

Litros Sanat'ta yazar Yıldız Ramazanoğlu "Filistin İçin Bir Akademi", yazar Güven Adıgüzel "En Uzun İşgalin Ayak Sesi" ve yazar Süleyman Gündüz "İnsanlığın Sınav Yeri: Kudüs" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

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Litros Sanat'tan Filistin Özel Sayısı

Filistin, Esenler, Türkiye, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Litros Sanat'tan Filistin Özel Sayısı - Son Dakika


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