Lıttle Caesars 2019'Da Yüzde 25 Büyüyecek

Little Caesars Pizza 2019 yılında sevimli ikonu Sezar'ı kutudan çıkarttı. Ünlü karakteri Sezar'ı sınırlarından kurtaran marka, "Sezar Kutudan Çıktı! Yetiş Sezar!" konseptiyle tüketicilerle buluşmaya başladı. Genç - yaşlı her yaş ve kesimden insanın acıktığı anda sağlıklı, lezzetli ve ev yapımı kadar doğal bir pizza ile buluşturmayı hedefleyen Little Caesars, 2019'da her evin kapısını çalmayı hedefliyor.

Hali hazırda 65'i İstanbul olmak üzere; Ankara, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İskenderun, Kocaeli (İzmit), Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak'ta toplam 90 şube ile hizmet veren markanın 2019'da da satış anlamında yüzde 25 büyüme hedefi olduğunu anlatan Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, "Geride kalan senede kurum içi önemli yatırımlar yaptık. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek dijital dönüşümümüzü tamamladık. Pazarlama bütçemizin yüzde 60'ını dijital reklam yatırımları oluşturdu, oluşturmaya da devam edecek. Mevcut şubelerimizin satışlarında önemli satış artışı yaşadık. 2018'de ekonomideki tüm dalgalanmalara karşın şubelerimizin yüzde 30'u yüzde 46 oranında büyüdü. Yılı genel olarak yüzde 24 büyüme ile kapattık. 2019 daha da iddialı olduğumuz bir sene olacak" dedi.

Bu sene hem satış anlamında yakalamayı hedefledikleri yüksek ivme ile hem de yatırımcılara sundukları özel fırsatlarla ailelerini genişleteceklerini dile getiren Arıduru, "2019'da ailemizi franchisee'lerle büyütmeye devam edeceğiz. Piyasa beklentilerinden farklı olarak biz bu sene agresif bir büyüme hedefliyoruz. 2018'de büyüme rakamlarınız çift haneli gerçekleşti. Şube bazında da büyümemiz bütçelediğimiz seviyedeydi. Tüm hedeflerimizi tutturduk. Yıl ortasındaki kur dalgalanmalarından ve ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkilenmedik ve yatırımcılarımızla birlikte istikrarlı bir şekilde büyüdük. 2019'da yeni konseptimiz ve büyüme hamlelerimiz ile daha çok noktada varlık göstereceğiz. 'Yetiş Sezar!' diyen herkesin yanında olacağız" dedi.

Her sene şube sayılarını yüzde 20 artırdıklarını ve bu oranda artırmaya devam edeceklerini anlatan Arıduru, 2019'un mevcut franchisee'lerin yanı sıra potansiyel yatırımcıya önemli fırsatlar sunacakları bir sene olacağını aktardı. Arıduru, "Bu yıl Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere mevcut illerimizde ve o illere yakın lokasyonlara büyümeye devam edeceğiz. Yeni konseptimizin de yaratacağı ivme ile ilk etapta 15 yeni şube açmayı hedefliyoruz" dedi.

"Kaliteyi uygun fiyata sunuyoruz"

Kaliteyi uygun fiyata sunmak üzere çıkarılan 'Çok Karışık Pizza'nın 10 günde yüzde 35'lik satış payına ulaştığını dile getiren Arıduru, düzenli olarak yeni ürün ve Ar- Ge çalışmalarına odaklandıklarının altını çizdi. Arıduru, "Pazar araştırmaları sonucunda tüketicilerimizin, günlük hamurumuz, kaliteli malzemelerimiz ile bizi çok lezzetli bulduğu ancak promosyon anlamında yeterli ürünümüzün olmadığı sonucuna ulaştık. Yeni pizzamız 'Çok Karışığı' çıkartırken bu iç görülerden hareket ettik. 19,90 TL'ye sattığımız 10 malzemeli Çok Karışık Pizzamız ilk 10 günde yüzde 35'lik satış payına ulaşarak en çok satan ürünümüz oldu. Böylece hem uygun fiyatımız hem de kaliteli malzemelerimizle Sezar, öğrenciye, anneye, sporculara, gamerlara yetişmeye devam edecek. Little Caesars tüm dünyada en kaliteli pizzayı en uygun fiyata veren bir marka. 10 yıldır üst üste bu özelliği ile ilgili ödül almaya devam ediyor" dedi.

"Sezar herkese yetişecek"

Yeni konsepti belirlerken yaptıkları pazar araştırmalarının etkili olduğu anlatan Arıduru yeni konsept ile ilgili şunları söyledi: "Pizza artık her yaş ve kesimden insanın tercih ettiği bir lezzet. Biz de bu talebe cevap verebilmek adına Sezar'ın sınırlarını ortadan kaldırdık ve 'Yetiş Sezar!' dedik. Sezar artık yemek yetiştiremeyen ev hanımından öğrencilere, ailecek yenecek keyifli akşam yemeklerinden acelesi olanlara kadar her ihtiyaca seslenecek. Yenilikçi bir markayız. Düzenli Ar- Ge çalışmaları yaparak hedef kitlemizi farklı lezzetlerle buluşturuyoruz. Sezar Et Döner, Sezar Kıymalı, Çok Karışık gibi ürünler lanse ettik. Little Caesars, tam 60 yıldır dünyanın en sevilen lezzetlerinden biri ve son 10 yıldır üst üste Amerika'da ödenen paranın karşılığını en iyi veren pizza zinciri seçiliyor" dedi.

Pizza pideyi geçti!

Hali hazırda ev dışı tüketim sektörünün büyüklüğünün 55 milyar TL boyutuna ulaştığını anlatan Arıduru, "Pazar büyümeye devam ediyor. Son 10 yıla bakınca ev dışı tüketim içinde yer alan fast food pazarı 17 milyar TL'ye ulaştı. Pizza kategorisi payı da artış gösterdi. Pizza pazarı yaklaşık 2 milyar TL'ye ulaştı. Bunu değişen yaşam standartlarına bağlıyoruz. İnsanların zamanı giderek azalıyor ve bu durum ev dışı tüketimi artırıyor. Fast food kategorisi krizlerden ciddi anlamda etkilenmeyen bir alan. Ayrıca Türkiye insanının pizzayı sevdiğini görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar pizzanın, pide ve lahmacundan önemli bir rol çaldığını ortaya koyuyor" dedi.

"Sezar Akademi ile sektöre kaynak yaratıyoruz"

Geçen sene sektörün nitelikli personel ihtiyacına çözüm getirmek adına Sezar Akademi'yi kurduklarını anlatan Arıduru, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Sezar Akademi, çalışanlarımıza online eğitim imkanı sunduğumuz bir platform. Bu Akademi ile gençleri yetiştiriyoruz. Genç hedef kitlenin dikkatini online eğitimler ile çekiyor ve markamıza daha fazla odaklanmalarını sağlıyoruz. 'Sezar Akademi E-Öğrenme Platformu' ile çalışanlarımıza online olarak mesleki ve kişisel eğitim fırsatı sunuyoruz. Little Caesars Pizza çalışanları, tüm pozisyonlar için özel olarak tasarlanmış eğitim programlarına, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan Sezar Akademi'yle kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu platformla hem dijital dönüşümü destekliyor hem de dijital mecraları eğitim için de en etkili şekilde kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Akademi ile gençlerin çalışacağı bir aile ortamı yaratmayı amaçladıklarını anlatan Arıduru, "Bu aile ortamı içinde kötü alışkanlıklardan uzak, işinde enerjisi yüksek, bir gün kendi dükkânının sahibi olabilecek ya da Çelebi Holding bünyesinde farklı farklı pozisyonlarda çalışacak liderler yetiştirmeye odaklanıyoruz. Sektörümüzün en büyük sıkıntısı yetişmiş eleman azlığı. Perakende sektöründe en alttan gelen biri olarak yönetici desteğinin çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Biz de gençlerimizin mümkün olan en üst seviyelere erişmeleri için çalışıyoruz. 2019'da 'Yetiş Sezar!' dedik. Bu sene hem tüketicilerimize yetişeceğiz hem de sektörümüze nitelikli insan kaynağı yetiştireceğiz" dedi.