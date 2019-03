Little Caesars, Samsun'daki İlk Şubesini Törenle Açtı

Dünyanın en hızlı büyüyen franchise zincirlerinden Little Caesars, 2019 büyüme hedefleri doğrultusunda Samsun'daki ilk şubesini Atakum ilçesinde açtı.

Türkiye pizza sektöründe ilklerin markası olan Little Caesars, 2019 büyüme hedefleri kapsamındaki yeni şubesini Samsun Atakum'da açtı. Düzenlenen açılış töreni, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Genç İşadamları Derneği Başkanı Savaş Gömeç'in katılımıyla gerçekleşti.



65'i İstanbul olmak üzere; Ankara, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli (İzmit), Hatay, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak'ta toplam 91 noktada hizmet veren Little Caesars'ın bu sene "Yetiş Sezar" diyerek herkese koşacağını anlatan Little Caesars Pizza'nın Operasyon Direktörü İlker Yıldız, Samsun'un önem verdikleri bir lokasyon olduğunu dile getirerek, "Little Caesars Pizza ailesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yılında Samsun'da olmaktan son derece mutluyuz. Dünyada 6 binin üzerinde şubesi olan büyük bir zinciriz. Türkiye'de de 91 şube ile hizmet veriyoruz. Bunların 61 tanesi İstanbul'da geri kalanı ise başka şehirlerde yer alıyor. Orta Karadeniz'de ilk şubemizi Samsun'da açtık. Hedefimiz, franchising sistemi ile büyümeye devam etmek. Bu sene sonuna kadar da 15 yeni şube açmayı hedefliyoruz. Bizi rakiplerimizden farklı kılan en önemli özelliğimiz taze hamurumuz, sosumuz ve taze peynirlerimizdir. Bunlar, bizim rakiplerimizden lezzet anlamında her zaman 1 adım önde olmamızı sağlıyorlar. Bu seneye yeni bir konsept ile başladık. Bunun adı da 'Yetiş Caesars' konsepti. Samsun'da da bu şekilde açıldık. Bundan sonra artık herkese, yetiş Caesars diyerek onların yanında olmayı hedefliyoruz. Ana amacımız hız değil, lezzettir. Ama maksimum 30 dakikada insanların kapısında olmayı sağlıyoruz. Rakiplerden ayrılan en büyük özelliğimizi, ürünlerimizin lezzeti olarak görüyoruz" dedi.



"En büyük farkımız, lezzetimiz"



Diğer rakiplerden ayrılan en büyük özelliklerinin lezzet olduğunun altını çizen İlker Yıldız, "Biz pizzalarımızı taze hamurdan, günlük olarak üretiyoruz. Tarifi Amerika'dan gelen özel bir sosla da lezzetlendiriyoruz. Bizde diğer rakiplerimizde olmayan 'nefis kenar' özelliği de var. Biz, özel hamurumuzun kenarlarına peynir koyuyoruz, üzerine de susam ekliyoruz. Bu da pizzanın orijinal tadına ayrı bir lezzet katıyor. Böylece vatandaşlar da pizzalarımızın kenarlarını bile ayrı seviyor. Satışlarımıza zaten öğrencilere çok uygun promosyonlarla başladı. Öğrencilerle ilgili promosyonlarımız da devam edecek zaten. Öğrenciler ve bütün Samsunluların bizim lezzetlerimizden tatmasını istiyoruz. Franchising koşullarımız şu anda 550 bin TL + KDV gibi bir yatırım maliyetimiz var. Franchising alacak kişilerden beklediğimiz özellikler var. Sadece yatırımcı olmaları gerekmiyor, işin başında da olmaları gerekiyor. Arka planda da franchising aldıktan sonra tüm operasyonel desteği alan kişiye veriyoruz" diye konuştu.



"Atakum'a değer katar"



Yeni iş yerinin Atakum'a değer katacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum için mutlu bir ana tanıklık ediyoruz. Bu güzel iş yerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Atakum, hızla gelişip, büyüyor. Son 5 yılda 60 bin nüfus artışı ile Karadeniz'in en hızlı büyüyen ilçeyiz. Böyle güzel ve gelişmiş bir ilçeye de böyle güzel hizmetler yakışır. Atakum'un güzelliğine güzellik katan yatırımcı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel hizmet sayesinde de Atakumlu hemşehrilerimizin ayağına kaliteyi getirmiş oluyorlar. Böyle güzel iş yerlerinin sayısının ilçemizde daha da artmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Samsun'da yeni bir ekmek kapısı açıldı"



Samsun'da yeni bir ekmek kapısının açıldığını vurgulayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu iş yeriyle birlikte Samsun'da yeni bir ekmek kapısı açıldı. Farklı sektörlerde iş dünyasının içerisinde olan kardeşlerimiz bugün hizmet sektöründe Atakum ilçemize hizmet verecekler. Böyle güzel bir markayı Samsun'a kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Samsunumuza, Atakum'a ve memleketimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.



Açılışta konuşan Samsun Genç İş adamları Derneği Başkanı Savaş Gömeç de yeni iş yerinin Samsun'a ve memlekete hayırlı olmasını diledi.



Protokol konuşmaların ardından yeni iş yerinin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından Little Caesars Pizza Samsun Şubesi'ni gezdi. Açılışa katılan vatandaşlara da pizza ikram edildi. - SAMSUN

