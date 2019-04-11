Little Caesars Türkiye’ye uluslararası iki ödül birden
27 dakika önce
Little Caesars Türkiye, Horizon Interactive Awards'ta yenilenen web sitesi ve aplikasyonu ile iki ödül kazandı.
Little Caesars Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04
, Horizon Interactive Awards'ta yenilenen web sitesi ve aplikasyonu ile iki ödül kazandı.
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