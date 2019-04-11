Son Dakika Haberleri: Little Caesars Türkiye’ye uluslararası iki ödül birden

Little Caesars Türkiye’ye uluslararası iki ödül birden

27 dakika önce

Little Caesars Türkiye, Horizon Interactive Awards'ta yenilenen web sitesi ve aplikasyonu ile iki ödül kazandı.

Little Caesars Türkiye’ye uluslararası iki ödül birden, System.String[]
Little Caesars Türkiye, Horizon Interactive Awards'ta yenilenen web sitesi ve aplikasyonu ile iki ödül kazandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 
Little Caesars, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:31:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Little Caesars Türkiye’ye uluslararası iki ödül birden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]