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Litum'a "Bilgi Teknolojilerinde En İyi İnovasyon" ödülü - Son Dakika

Litum'a "Bilgi Teknolojilerinde En İyi İnovasyon" ödülü

28.06.2021 10:47
Litum'a

Litum, Forklift Çarpışma Uyarı Sistemi çözümüyle Globee Dünya Bilişim Teknolojileri Ödülleri'nin "Bilgi Teknolojilerinde En İyi İnovasyon" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Litum, Forklift Çarpışma Uyarı Sistemi çözümüyle Globee Dünya Bilişim Teknolojileri Ödülleri'nin "Bilgi Teknolojilerinde En İyi İnovasyon" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Litum'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16'ncısı düzenlenen ödül töreni, her tip ve büyüklükteki organizasyonlarda dünya çapındaki başarıları ödüllendirmeye devam etti.

Litum, kazandığı "Deliotte Technology Fast50" ve "Stevie-En Değerli Teknik İnovasyon" ödüllerinin ardından Forklift Çarpışma Uyarı Sistemi çözümüyle yılın 3'üncü ödülünü kazandı.

Verilen bilgiye göre, endüstriyel tesislerde, lojistik operasyonların yürütüldüğü depo ve antrepolarda firmalar çok daha hızlı ve verimli çalışmak adına depolama alanlarında forklift sistemleri kullanıyor. Ancak forklift çalışmalarında hedeflenen hız ve verimliliğe ulaşmak bazen ölümcül kazalara yol açabiliyor.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi'nin açıklamasına göre, her yıl 30 binden fazla forklift kazası raporlanıyor. İstatistiklere göre, her 6 iş yeri ölümünün 1'i forklift kazalarıyla ilgili oluyor.

Litum Forklift Çarpışma Uyarı Sistemi

Litum ekibi, çalışma alanı güvenliğini artırarak forklift kazalarını azaltmak ve operasyonel maliyetlerin önüne geçmek için Forklift Çarpışma Uyarı Sistemi'ni tasarladı.

Sistem; forkliftler, operatörler ve yayalar arasındaki mesafeyi ölçerek tespit edilen olası riskleri algılıyor. Çarpışma riski oluştuğu anda forklifti otomatik olarak yavaşlatarak kazaların önüne geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litum'un Kurucu Ortağı Alp Ülkü, şunları kaydetti:

"Stevie ve Deloitte Fast50'den sonra bu yıl aldığımız 3'üncü ödül ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bilgi Teknolojilerinde En İyi İnovasyon kategorisindeki Globee ödülünü kazanmamızda büyük payı olan ve her zaman bir adım daha ileriye gitmek için bizi motive eden ekibimize, çalışma partnerlerimize ve müşterilerimize özellikle teşekkür ediyorum.

Kısa süre önce Türkiye odaklı en büyük özel yatırım sermaye fonu Actera Group'tan yatırım aldık. Öncelikli odağımız Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi sayesinde RTLS, IoT ve Endüstri 4.0 teknoloji çözüm uygulamalarının üreticisi ve ihracatçısı haline geldik. Actera Group'tan aldığımız yatırım ile hızla büyümeye devam edeceğimize ve yakaladığımız bu başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum."

Forklift, Yatırım, Türkiye, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Litum'a 'Bilgi Teknolojilerinde En İyi İnovasyon' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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