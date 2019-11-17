Litvanya: 74-51

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Janusz Calik (POL), Zdenko Tomasovic (SVK), Blaz Zupancic (SLO)

TÜRKİYE: Olcay Çakır (xx) 4, Ayşegül Günay Aladağ (xxx) 11, Cansu Koksal (xx) 5, Meltem Avcı (xx), Pelin Bilgiç (xxx) 8, Kübra Erat (xx) 3, Tuğçe Canıtez (xxx) 11, Quanitro Hollingsworth (xxx) 14, Tilbe Şenyürek (xx) 2, Gizem Yavuz (xx) 7, Merve Aydın (xx) 1, Esra Ural Topuz (xx) 8

LİTVANYA: Kamile Nacickaite (x), Santa Baltkojiene (xx) 3, Rasa Knyzaite (x), Gabriele Sulska (xx) 9, Monika Grigalauskyte (x), Laura Juskaite (xx) 13, Ginkare Petronyte (xx) 10, Egle Siksniute (x) 2, Gabija Meskonyte (xx) 6, Laura Miskiniene (xx) 6, Mante Kvederaviciute (x) 2, Giedre Labuckiene (x)

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 38-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-44

5 FAUL: Quanitro Hollingsworth (Türkiye)?

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci haftasında Litvanya ile karşılaşan Potanın Perileri sahadan 74-51 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Milli takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya ile Mersin'de karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan milliler ilk periyotunu 21-17 önde kapattı. Müsabakanın ikinci periyotunda da etkili oyununu sergileyen Türkiye devreye 38-31 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda farkı çift hanelere çıkartan periler son çeyreğe 16 sayı farkla 60-44 önde girdi. Maçın son çeyreğinde farkı koruyan Potanın Perileri parkeden 74-51 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

BİRSEL VARDARLI'YA PLAKET

Müsabaka öncesi, aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.