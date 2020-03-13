Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi - Son Dakika
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Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

6 saat önce

Litvanya Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1. Basketbol Ligi'ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris'i şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi, System.String[]

Litvanya Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1. Basketbol Ligi'ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris'i şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından salgının ülke içinde hızla ilerlemesi göz önüne alınarak Litvanya 1. Basketbol Ligi'nin sonlandırıldığını ve lider Zalgiris'in şampiyon sayıldığını belirtti.

Açıklamada, bu kararın ekonomik yönden kulüpleri ve ligi çok zorlu bir duruma sokacağının bilinmesine rağmen sağlık ve temel değerlerin her şeyden önde tutulduğu hatırlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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