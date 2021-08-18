Üye Girişi
Litvanya: "Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi"Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor - Son Dakika

Litvanya: "Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi"Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor

18.08.2021 16:05

- Litvanya: "Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi" Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor Litvanya-Belarus arasında gerilim tırmanıyor.

- Litvanya: "Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi"

Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor

VILNIUS - Litvanya-Belarus arasında gerilim tırmanıyor. Litvanya Sınır Muhafız Servisi, Belaruslu güvenlik güçlerinin Salı günü 35 Iraklı göçmenden oluşan bir grubu sınırdan Litvanya topraklarına ittirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Belaruslu güçlerin ülke sınırları içine de girdiği savunuldu. Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Rokas Pukinskas, "Güvenlik güçleri, Litvanya sınır muhafızları tarafından defalarca sınırı ihlal ettikleri söylendikten birkaç dakika sonra bölgeyi terk etti" ifadesini kullandı. Belaruslu güçlerin Iraklı göçmenleri sınırdan geçirdiği anların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, Dieveniskes köyü yakınlarında bir grup göçmenin çalıların arasından Litvanya tarafına ilerlediği ve arkalarında Belaruslu güvenlik güçlerinin olduğu görülüyor. Yaşanan olayın ardından Litvanya İçişleri Bakanlığı, 35 göçmenin Belaruslular tarafından "zorla itildiğini" ifade etti. İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Litvanya sınır muhafızlarının "provokasyona" yanıt olarak sınırda devriyeleri arttıracağını belirtti.

Litvanya-Belarus ilişkileri

Avrupa Birliği üyesi Litvanya Belarus'u, AB'nin Belarus'a uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Iraklı göçmenleri kasıtlı olarak Minsk'e getirmek ve ardından sığınma talebinde bulunmaları için sınırın diğer tarafına taşımakla suçluyor. Litvanya-Belarus ilişkileri, Litvanya'nın Belarus devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Svetlana Tikhanovskaya'nın da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu muhaliflere sığınma hakkı vermesi ve geçtiğimiz haziran ayında Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilip gazeteci Roman Protaseviç'in kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından bozulmuştu. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışan yasa dışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını duyurmuştu.

Litvanya: Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor
Litvanya: Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor
Litvanya: Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor
Litvanya: Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor

Güvenlik güçleri, Avrupa Birliği, Litvanya, Belarus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Litvanya: 'Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi'Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı 17:07 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu 16:42 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı 16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? 16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı 15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek 15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
16:41 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
16:39 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
16:15 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
15:55 Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın
15:54 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı         
17:00
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti         
16:40
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı         
16:30
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim         
15:35
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Alışveriş yaparken raftan 3 metrelik yılan çıktı! Süpermarket tahliye edildi Alışveriş yaparken raftan 3 metrelik yılan çıktı! Süpermarket tahliye edildi         
13:59
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 17:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Litvanya: "Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi"Litvanya-Belarus arasındaki göçmen krizi büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement