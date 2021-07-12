Litvanya, Belarus'tan gelecek göçmenlere karşı AB'den sınır koruma yardımı istedi - Son Dakika

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'tan göçmen akınına karşı Avrupa Birliği'nden (AB) sınır koruma yardımı istedi.

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'na katılan Landsbergis, "Ülkem için en önemli konu, Belarus'tan ve Belarus rejiminin yardımıyla gelen daha önce benzeri yaşanmamış göç akınları." dedi.

Belarus'u sığınmacıları silah olarak kullanmakla suçlayan Landsbergis, AB'nin bu tür hibrit ve siyasi tehditler karşısında ve sığınmacı kabulleri konusunda ortak strateji benimsemesi gerektiğine işaret etti.

Landsbergis, AB'yi Belarus rejimine karşı 5. yaptırım paketini kabul etmeye ve söz konusu ülke ile sınırını korumak için destek vermeye çağırdı.

Son yıllarda çoğunluğu Rusya ve Belarus'tan gelenlere olmak üzere 2 binden fazla mülteci vizesi verdiklerini belirten Landsbergis, " Afganistan'dan 11 tercüman almaya karar verdik." ifadesini kullandı.