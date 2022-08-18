Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

18.08.2022 21:56
Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarı Çü Bayhua'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarı Çü Bayhua'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya, Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulamasını protesto etti.

Çinli diplomat Çü'ye, Pekin yönetiminin yaptırım kararının Litvanya'nın egemenliği, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve kararın değiştirilmesi talebi iletildi.

Ayrıca, Litvanya, Tayvan'daki ticaret ofisi temsilciliğine ise Paulius Lukauskas'yı atadı.

Ticaret ofisi eylül ayı itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.

Litvanyalı bakan yardımcısı ve 11 kişilik heyeti, bu hafta içinde Tayvan'ı ziyaret ederek hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

Çin ise buna karşılık, Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla diplomatik temsilcilik açmasına onay veren Litvanya ile 2021'de diplomatik ilişkileri maslahatgüzarlık seviyesine düşürmüştü.

YORUMLAR
500
Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:34 Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında mahkeme 3 sanığa tahliye kararı verdi!
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement