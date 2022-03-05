Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü

05.03.2022 18:18
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşını ve Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumunu görüştüğünü bildirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya- Ukrayna savaşını ve Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumunu görüştüğünü bildirdi.

Nauseda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Erdoğan ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.

Baltık bölgesi dahil NATO'nun doğu kanadının savunmasının acil olarak güçlendirilmesi çağrısının yapıldığını aktaran Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil nükleer tesislere yönelik saldırısına uluslararası boyutta tepki gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Litvanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:24:38. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement