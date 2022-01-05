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Litvanya Cumhurbaşkanı, ülkesinde Tayvan ofisi açılmasının "hata" olduğunu belirtti - Son Dakika

Litvanya Cumhurbaşkanı, ülkesinde Tayvan ofisi açılmasının "hata" olduğunu belirtti

05.01.2022 16:27
Litvanya Cumhurbaşkanı, ülkesinde Tayvan ofisi açılmasının "hata" olduğunu belirtti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın, başkent Vilnius'ta kendi adıyla temsilcilik ofisi açmasına izin vermenin "hata" olduğunu söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın, başkent Vilnius'ta kendi adıyla temsilcilik ofisi açmasına izin vermenin "hata" olduğunu söyledi.

Nauseda, yerel Ziniu Radijas radyosuna verdiği demeçte, "Hatanın Tayvan ofisinin açılışı olduğunu düşünmüyorum ancak hata olan, benimle koordine edilmeyen ismiydi." dedi.

Ayrıca, Litvanya'nın LRT yayıncısına göre Nauseda, "Ofisin adı, Çin ile ilişkilerimiz üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olan kilit bir faktör haline geldi." ifadelerini kullanarak şimdi bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda olduklarını belirtti.

Litvanya'ya karşı alışılmadık önlemlerin alınmaya başlandığını vurgulayan Nauseda, bunun Avrupa Birliği ülkelerinden birine yönelik baskı olduğuna işaret etti.

Tayvan'ın kendi adıyla temsilcilik kurmasına verilen onay, ilişkileri bozmuştu

Çin-Litvanya ilişkileri, Vilnius'un Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuş, Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti.

Çin, iznin ardından Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin yönetimi, 21 Kasım'da Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almıştı.

Litvanya da diplomatlarının güvenliklerinden duyulan endişe nedeniyle 15 Aralık'ta Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Litvanya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya Cumhurbaşkanı, ülkesinde Tayvan ofisi açılmasının 'hata' olduğunu belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Litvanya Cumhurbaşkanı, ülkesinde Tayvan ofisi açılmasının "hata" olduğunu belirtti - Son Dakika
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