Son Dakika Haberleri: Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor
Son Dakika Dünya Haber

Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor

1 saat önce

Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde bulunan ve 115 yıldır cezaevi olarak kullanılan tarihi Lukiskes Remand Hapishanesi'nin kapılarına kilit vuruluyor

Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor, System.String[]
Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde bulunan ve 115 yıldır cezaevi olarak kullanılan tarihi Lukiskes Remand Hapishanesi'nin kapılarına kilit vuruluyor.

Aralarında ömür boyu ceza alanların da bulunduğu mahkumların başka cezaevlerine nakledilmesinin ardından 6 binadan oluşan cezaevinin mülkiyet hakkı, devlet idaresindeki emlak bankasına devredilecek.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 
Litvanya, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzde 97'si tamamlanan Hasankeyf-2 Köprüsü ay sonu tek yönlü hizmete açılacak Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak Havada büyük panik! 152 yolculu uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]