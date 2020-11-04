Litvanya'da 29 Kasım'a kadar karantina ilan edildi - Son Dakika

Litvanya'da yeni korona virüsün (Covid-19) yayılımını önlemek amacıyla 29 Kasım'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi. Kafeterya, bar, restoranlar, spor merkezleri ile müze, sinema, kütüphane, tiyatronun da aralarında bulunduğu tüm kültür kurumları kapatıldı.

Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinden Litvanya'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında 3 hafta süreyle ülke genelinde karantina ilan edildi. 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren devreye girecek kısıtlamalar kapsamında ülke çapında tüm müze, sinema, tiyatro, kültür merkezleri, kütüphaneler, kafeterya, bar, restoranlar kapatılırken, kafe ve restoranlar yalnızca paket servis yapabilecek. İlk etapta 29 Kasım'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamalar kapsamında yüzme havuzları, fitness kulüpleri de kapatılırken, spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Düğün, cenaze gibi aile toplantılarında en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilen ülkede, özel sektör ve kamu çalışanları mümkün olduğunca evden çalışmaya geçti. İlkokullar dışında tüm öğretim kurumları uzaktan eğitime geçerken, Litvanya'ya giriş-çıkışlara da belirli haller dışında sınırlama getirildi.

Yaklaşık 3 milyon 750 bin nüfusa sahip ülkede son günlerde korona virüs vakalarında ciddi artış gözleniyor. Ekim ayının son günlerinde günde 200 civarında vaka açıklanan ülkede bugün 639 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. Son verilerle birlikte salgının başından beri ülkede tespit edilen vaka sayısı 18 bin 92'ye, ölü sayısı ise 182'ye ulaştı. - VILNIUS