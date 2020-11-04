Litvanya'da 29 Kasım'a kadar karantina ilan edildi - Son Dakika

Litvanya'da 29 Kasım'a kadar karantina ilan edildi

04.11.2020 23:46
Litvanya'da 29 Kasım'a kadar karantina ilan edildi, System.String[]

Litvanya'da yeni korona virüsün (Covid-19) yayılımını önlemek amacıyla 29 Kasım'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.

Litvanya'da yeni korona virüsün (Covid-19) yayılımını önlemek amacıyla 29 Kasım'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi. Kafeterya, bar, restoranlar, spor merkezleri ile müze, sinema, kütüphane, tiyatronun da aralarında bulunduğu tüm kültür kurumları kapatıldı.

Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinden Litvanya'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında 3 hafta süreyle ülke genelinde karantina ilan edildi. 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren devreye girecek kısıtlamalar kapsamında ülke çapında tüm müze, sinema, tiyatro, kültür merkezleri, kütüphaneler, kafeterya, bar, restoranlar kapatılırken, kafe ve restoranlar yalnızca paket servis yapabilecek. İlk etapta 29 Kasım'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamalar kapsamında yüzme havuzları, fitness kulüpleri de kapatılırken, spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Düğün, cenaze gibi aile toplantılarında en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilen ülkede, özel sektör ve kamu çalışanları mümkün olduğunca evden çalışmaya geçti. İlkokullar dışında tüm öğretim kurumları uzaktan eğitime geçerken, Litvanya'ya giriş-çıkışlara da belirli haller dışında sınırlama getirildi.

Yaklaşık 3 milyon 750 bin nüfusa sahip ülkede son günlerde korona virüs vakalarında ciddi artış gözleniyor. Ekim ayının son günlerinde günde 200 civarında vaka açıklanan ülkede bugün 639 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. Son verilerle birlikte salgının başından beri ülkede tespit edilen vaka sayısı 18 bin 92'ye, ölü sayısı ise 182'ye ulaştı. - VILNIUS

Koronavirüs, Litvanya, Tiyatro, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Litvanya'da 29 Kasım'a kadar karantina ilan edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Manchester United, '3 Büyükler'in ardından Başakşehir'e de boyun eğdi Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı         
23:42
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti         
22:43
CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun         
22:19
Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü         
21:21
Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz         
20:35
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 00:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Litvanya'da 29 Kasım'a kadar karantina ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei