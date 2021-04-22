Litvanya'da Covid-19 yeni mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

Litvanya'da, şimdilik adı E848K olarak belirlenen korona virüsün (Covid-19) daha önce bilinmeyen bir mutasyonu tespit edildi. Litvanya Halk Sağlığı Merkezi, Anyksciai bölgesinde 35 kişide E848K mutasyonunu tespit ettiklerini ve virüse yakalananlar arasında Covid-19 aşısı olmuş kişilerin de olduğunu belirtti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Litvanya'da Covid-19'un yeni bir mutasyonunun tespit edilmesi gündem oldu. Litvanyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'un bugüne kadar hiç görülmemiş yeni bir mutasyonuna rastlandığı bildirildi. Litvanya Halk Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Anyksciai bölgesinde 35 kişide yeni mutasyonun tespit edildiğini kaydetti. Şimdilik E848K adlı Covid-19 mutasyonuna yakalanan kişilerin hastalığı daha ağır atlattıklarına dair bir bulgu olmadığını ifade eden uzmanlar, söz konusu virüse yakalanan kişilerin neredeyse üçte birinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Aşı olanlar da yakalandı

E848K mutasyonuna yakalananların çoğunun semptom göstermediğini belirten uzmanlar, virüse yakalananlar arasında Covid-19 aşısı olanların da bulunduğunu aktardı. Yeni mutasyonlu virüsü, "Litvanya mutasyonu" olarak adlandıran Litvanya yerel televizyon kanalı LTR ise, E848K mutasyonunun Covid-19'un diğer mutasyonlarından daha tehlikeli olmadığını ve Norveç ile Danimarka'da da görüldüğünü iddia etti.

Litvanya İstatistik Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfusa sahip ülkede toplam Covid-19 vaka sayısının 237 bin 950'ye, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 818'e ulaştığı ifade edildi.

(Ebru Orhan/İHA)