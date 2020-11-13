Litvanya'da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde korkutan artış - Son Dakika

Litvanya'da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde korkutan artış

13.11.2020 11:18
Litvanya'da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde korkutan artış, System.String[]

Avrupa'nın kuzey doğusunda bulunan ülkelerden Litvanya'nın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde Avrupa kıtasında başı çektiği belirtildi.

Avrupa'nın kuzey doğusunda bulunan ülkelerden Litvanya'nın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde Avrupa kıtasında başı çektiği belirtildi. Litvanya İstatistik Dairesi'ne göre, ülkede yalnızca 2019 yılında işlenen kadın cinayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 61.5 oranında arttı.

Kuzey Doğu Avrupa ülkelerinden Litvanya, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde Avrupa'nın ilk sıralarında yer alıyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, 20 ülkede yaptığı araştırma ile Batı Avrupa'da her yıl 100 bin kadının 0.4'ünün cinayete kurban gittiğini, bu oranın Litvanya, Letonya ve Karadağ'da çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırma Litvanya'nın Bosna-Hersek ile birlikte kadın cinayetlerinin çoğunun aile üyeleri tarafından işlendiği iki ülkeden biri olduğunu da gözler önüne serdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise yılda 30 bin kadının şiddetin mağduru oldukları gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine başvurduğu Litvanya'da kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin ekonomik ve cinsel şiddete nazaran daha yaygın olduğunu belirtti.

HER 3 KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Ülkede faaliyet gösteren kadın örgütleri ise korona virüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaların Litvanya'da da kadına yönelik aile içi şiddette artışa yol açtığına dikkat çekti. Buna göre yalnızca 2020 yılının ilk çeyreğinde Litvanyalı her üç kadından biri şiddete maruz kaldı. Kadın örgütleri, 2020'nin bahar aylarındaki karantina esnasında öldürülen kadın sayısının ise tüm 2019 yılı boyunca öldürülen kadın sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

2 milyon 800 bin nüfuslu ülkede cinsiyetler arası eşitsizlik aile içi şiddetin başlıca nedeni olurken, pandemi dolayısıyla ortaya çıkan izolasyon koşulları ve toplumsal ilişkilerin sınırlanması da şiddeti arttıran diğer nedenler arasında gösterilmekte. Kadın örgütlerinin yanı sıra Litvanya Cumhuriyeti İstatistik Dairesi de 2019 yılında eşleri ya da partnerleri tarafından öldürülen kadınların oranında 2018 yılına göre yüzde 61.5 oranında artış meydana geldiğini bildirdi.

(Ebru Orhan/İHA)

Litvanya'da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde korkutan artış
Litvanya'da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde korkutan artış

araştırma, Litvanya, Karadağ, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Litvanya'da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde korkutan artış - Son Dakika


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