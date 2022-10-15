Litvanya'da konuşlu ABD'ye ordusunun dönüşümlü taburu 2026'ya kadar görevini sürdürecek - Son Dakika
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Litvanya'da konuşlu ABD'ye ordusunun dönüşümlü taburu 2026'ya kadar görevini sürdürecek

15.10.2022 00:02
Litvanya'da konuşlu ABD'ye ordusunun dönüşümlü taburu 2026'ya kadar görevini sürdürecek

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun 2026'ya kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun 2026'ya kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Anusauskas, Bükreş Dokuzlusu'nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmenin ardından LRT değerlendirmede bulundu.

Litvanya'da konuşlu ABD dönüşümlü taburunun geleceğine değinen Anusauskas, "ABD, Litvanya için bir rotasyon planını onayladı. Bu da ABD taburunun 2025 sonuna kadar orada olacağı anlamına geliyor." dedi.

Anusauskas, Litvanya'da konuşlandırılan ABD kuvvetlerinin konumu, eğitim alanı, sürekli eğitim imkanı, yüksek düzeyde hazır olma olasılığı nedeniyle ABD tarafından da değerli bulunduğunu dile getirdi.

Litvanya'daki taburunun süresini uzatma kararının ABD'nin Baltık güvenliğini ciddiye aldığını gösterdiğini vurgulayan Anusauskas, bunun Rusya'ya da bir mesaj anlamına geldiğini kaydetti.

Anusauskas, 3 Baltık ülkesine daha dönüşümlü birlik bulundurma planlarını da sunduğunu sözlerine ekledi.

Atlantic Resolve misyonu kapsamında 'NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi için' ABD Ordusu'nun tabur düzeyindeki dönüşümlü birliği 2014'ten bu yana Litvanya'da konuşlandırılmış durumda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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