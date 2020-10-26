Litvanya'da parlamento seçimlerinin galibi muhalefetteki Hristiyan Demokratlar oldu - Son Dakika

Litvanya'da parlamento seçimlerini muhalefetteki Vatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar partisi kazandı. Partinin Başbakan Adayı Ingrida Simonyte iktidardaki iki liberal partiyle koalisyona hazır olduğunu açıkladı.

Litvanya'da dün ikinci turu düzenlenen parlamento seçimlerinin galibi muhalefette yer alan muhafazakar Vatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar (TS-LKD) partisi oldu. Oyların yüzde 98'i sayılan ülkede 141 üyeli Litvanya parlamentosuna TS-LKD 49 milletvekili göndermeyi başarırken, mevcut koalisyonun ortaklarından Yeşiller ve Çiftçiler Birliği (LVZS) ise 32 milletvekili çıkardı. Seçimin kazananı TS-LKD ile koalisyon yapması muhtemel partilerden Litvanya Liberal Hareketi (LRLS) 12, liberal çizgideki Özgürlük Partisi (LP) ise 11 milletvekili çıkaran diğer partiler oldu. İlk sonuçların ardından TS-LKD'nin Başbakan Adayı Ingrida Simonyte düne kadar ülkeyi koalisyonla yöneten iki liberal parti koalisyona hazır olduğu açıklamasını yaptı.

İlk turu 11 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlere katılım yüzde 47.16 olurken, dün düzenlenen ikinci tura katılım oranı ise yüzde 39.7 oldu. Pandemi koşullarında yapılan seçimlerde sandıklarda yığılma olmaması için vatandaşlara 19 Ekim Pazartesi-22 Ekim Perşembe tarihleri arasında da oylarını kullanabilme imkanı sunuldu. - VARŞOVA