Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" olacak - Son Dakika
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Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" olacak

03.03.2022 16:23
Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" olacak

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Simasius, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçiliği'nin adresinin yazılı olduğu kartvizitlerinin güncellenmesini isteyip, büyükelçilik binasının bulunduğu sokağın adının "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı 2" şeklinde değiştirildiğini duyurdu.

Simasius, "Bundan sonra Rus Büyükelçiliğinde çalışanlarının kartvizitinde Ukraynalı kahramanlar onurlandırılacak. Ayrıca, elçiliğe mektup yazan herkes Rus saldırganlığının kurbanlarını ve Ukrayna kahramanlarını düşünmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Resmi işlemlerin yasaya uygun şekilde tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

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Litvanya, Twitter, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı 'Ukraynalı Kahramanlar Sokağı' olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" olacak - Son Dakika
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