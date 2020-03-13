Litvanya'da şampiyon Zalgiris! - Son Dakika
Son Dakika Spor Litvanya'da şampiyon Zalgiris! - Son Dakika Spor

Litvanya'da şampiyon Zalgiris!

7 saat önce

Litvanya Basketbol Ligi (LKL) yönetimi, aldığı kararla koronavirüs nedeniyle bu sezonun sona erdirildiğini ve güncel sıralamada ilk sırada yer alan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olduğunu açıkladı.

Litvanya'da şampiyon Zalgiris!, System.String[]

Litvanya Basketbol Ligi (LKL) yönetimi, aldığı kararla koronavirüs nedeniyle bu sezonun sona erdirildiğini ve güncel sıralamada ilk sırada yer alan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olduğunu açıkladı.


LKL'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:


" Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir."


Zalgiris 24 haftası geride kalan ligde aldığı 22 galibiyet ile ilk sırada yer alırken, Rytas Vilnius 17 galibiyet ile 2'nci sırada bulunuyordu.

Zalgiris Kaunas, Litvanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:11 Çaykur Rizespor: 2-1
22:10 Futbol: Süper Lig
22:09 Göztepe: 2-0
22:09 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
22:08 Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Litvanya'da şampiyon Zalgiris! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]