Litvanya'da tatile gidemeyenler için kentin göbeğine plaj kuruldu

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Lukiskiu Meydanı'na tatile gidemeyenler için plaj oluşturuldu.



Litvanya'nın başkenti Vilnius meydanına tatile gidemeyen vatandaşlar ve turistler için plaj oluşturuldu. Lukiskiu Meydanı'na kurulan plaj, büyük ilgi gördü. Bin 660 metrekarelik alanda oluşturulan plaja şezlong, plaj şemsiyesi, plaj voleybol sahası, soyunma kabini kuruldu. Ayrıca, plaja yerleştirilen dev ekrana deniz manzarası da yansıtılarak Vilnius halkına ve turistlere gerçek plaj havası verildi.



Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Simasius, " Avrupa'nın güneyindeki bu yıl az sayıda otelin hizmet verdiğini ifade ederek, "Baltık Denizin'deki plajlar çok kalabalık. Halkımızı ve ziyaretçilerimizi tatillerini Vilnius'ta geçirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Litvanya Parlamentosu yakınlarında kurulan plaj, yaz mevsiminin sonuna kadar açık kalacak. - VILNIUS