Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, ana dil eğitimine devam edebilecek - Son Dakika

Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, Litvancanın yanında ana dillerinin eğitimini alabilecek.

The Mayor.EU sitesindeki haberde, Litvanya hükümetinin, ülkenin eğitim sistemine kayıtlı Ukraynalı çocukların, Litvancaya ek olarak Ukraynaca eğitimi alabileceklerine karar verdiği belirtildi.

Bu çerçevede Ukraynalı öğretmenlerin de istihdam edilebileceği ifade edilen haberde, böylece savaştan kaçan Ukraynalı öğretmenlere, Litvanya'da mesleklerini sürdürme fırsatı da verildiği aktarıldı.

Litvanya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Jurgita Siugzdiniene, yaptığı açıklamada Ukraynalıların mümkün olan en kısa sürede eve dönmeyi ümit ettiklerini belirterek, bu yüzden Litvanya'daki okullarda eğitim gören Ukraynalı çocukların ana dillerini öğrenmeye devam etmelerini sağlamanın önemine işaret etti.

Litvanya'da yaklaşık 11 bin Ukraynalı çocuk ve binden fazla öğretmen olduğu tahmin ediliyor.