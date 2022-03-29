Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, ana dil eğitimine devam edebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, ana dil eğitimine devam edebilecek

29.03.2022 15:21
Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, ana dil eğitimine devam edebilecek

Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, Litvancanın yanında ana dillerinin eğitimini alabilecek.

Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, Litvancanın yanında ana dillerinin eğitimini alabilecek.

The Mayor.EU sitesindeki haberde, Litvanya hükümetinin, ülkenin eğitim sistemine kayıtlı Ukraynalı çocukların, Litvancaya ek olarak Ukraynaca eğitimi alabileceklerine karar verdiği belirtildi.

Bu çerçevede Ukraynalı öğretmenlerin de istihdam edilebileceği ifade edilen haberde, böylece savaştan kaçan Ukraynalı öğretmenlere, Litvanya'da mesleklerini sürdürme fırsatı da verildiği aktarıldı.

Litvanya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Jurgita Siugzdiniene, yaptığı açıklamada Ukraynalıların mümkün olan en kısa sürede eve dönmeyi ümit ettiklerini belirterek, bu yüzden Litvanya'daki okullarda eğitim gören Ukraynalı çocukların ana dillerini öğrenmeye devam etmelerini sağlamanın önemine işaret etti.

Litvanya'da yaklaşık 11 bin Ukraynalı çocuk ve binden fazla öğretmen olduğu tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret Türk Telekom Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında Türk Telekom Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında

İstihdam, Litvanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, ana dil eğitimine devam edebilecek - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:36 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya'daki Ukraynalı çocuklar, ana dil eğitimine devam edebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement