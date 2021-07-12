Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

LİTVANYA Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 13-14 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye-Litvanya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.