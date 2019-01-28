Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius Makedon Mevkidaşıyla Görüştü

Makedonya'yı ziyaret eden Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Makedonya'yı ziyaret eden Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.



Başkent Üsküp'te yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Linkevicius ve Dimitrov ortak basın toplantısı düzenledi.



Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, ülkesinin Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalayacak ilk ülkelerden biri olacağını ifade ederek, "Bu iş henüz tamamlanmış değil. Bir kenarda durmayacağımızı belirtmek isterim. Destek ve yardımın ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz alanlarda aktif yardım sunacağız." dedi.



Linkevicius, Makedonya ve Litvanya arasında eşleştirme projelerinin ekonomik alanda daha iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.



Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da "Litvanya'dan, NATO üyeliğimiz yönündeki bu son adımlar ve Avrupa yolculuğumuzdaki katılım müzakereleri yönünde bizim yanımızda olduğuna yönelik güvence aldığımdan dolayı mutluyum." dedi.



Dimitrov ve Linkevicius tarafından Makedonya ve Litvanya hükümetleri arasında uluslararası taşımacılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı.



Linkevicius, Makedonya'daki temasları kapsamında Başbakan Zoran Zaev tarafından da kabul edildi.

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