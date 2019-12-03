Son Dakika Haberleri: Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik...
Son Dakika Güncel Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: 'Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik... - Son Dakika

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik...

6 saat önce

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius:

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor."

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!
Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]