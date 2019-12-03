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Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik...
6 saat önce
Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius: "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor."
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