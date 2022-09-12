Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Zemaitis, Tayvan'ı ziyaret etti

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Karolis Zemaitis, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, Litvanyalı Bakan ve beraberindeki 28 kişilik heyetin, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile görüşeceği, Ulusal Kalkınma Konseyi ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığının aynı sıra araştırma enstitüleri ile özel şirketlerle temaslarda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Zemaitis ve heyetinin, Litvanya ile Tayvan arasında lazer teknolojisi ve biyoteknoloji sektörlerinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde istişareler yapacağı kaydedildi.

Zematis, bu yıl Ada'yı ziyaret eden bakan yardımcısı düzeyindeki dördüncü yetkili oldu. Daha önce selefi, eski Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene 12 Haziran'da, Tarım Bakan Yardımcısı Egidijus Giedraitis 22 Haziran'da ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute 6 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Çin ile Litvanya arasındaki Tayvan gerilimi

Çin ile Avrupa Birliği (AB) üyesi Litvanya'nın ilişkileri, Vilnius'un Tayvan ile ilişkilerini geliştirme yönünde attığı adımlar nedeniyle kopma noktasına gelmişti.

Litvanya'nın 2021'de Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesiyle başlayan gerilim diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesine yol açmıştı.

Çin, kararın, "Tek Çin" ilkesine ve adadaki egemenlik haklarına saldırı olduğunu savunarak, Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin, Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almış, Litvanya da diplomatlarının güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Gerilim, Çin'in Litvanya'dan ithalatı durma noktasına getirmiş, AB, Litvanya'ya ayrımcı ticari kısıtlama uyguladığı gerekçesiyle Pekin hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunmuştu.

Çin ise, Litvanya'dan ithalatta görülen ani azalmanın, devletin engellemesi nedeniyle olmadığını, Çinli işletmelerin ve bireylerin kendi inisiyatifleriyle ülkeden mal almaktan vazgeçtiğini savunmuştu.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.