Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı

27.07.2022 17:31
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Litvanya İçişleri Bakanlığı "Patrik Kirill'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya'nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişinin yasaklandığı" açıklamasında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada da Patrik Kirill'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
81 il valiliğine 'boğulma' genelgesi 81 il valiliğine 'boğulma' genelgesi Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Litvanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement